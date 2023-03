Stand: 26.03.2023 16:24 Uhr 100.000 Euro Schaden durch Brand in Clausthal-Zellerfeld

In einem Gebäude in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) ist am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Neben dem Gebäude war ein Wohnwagen abgestellt - auch dieser fing Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden ist jedoch groß: Die Polizei schätzt ihn auf 100.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.03.2023 | 06:30 Uhr