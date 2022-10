VW-Chef Blume: Freiheit statt Tempolimit Stand: 28.10.2022 11:45 Uhr Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat sich gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und gegen autofreie Sonntage ausgesprochen.

Im Interview mit dem NDR in Niedersachsen sagte Blume: "Für mich war Mobilität immer Freiheit und wird auch in Zukunft Freiheit sein. Dafür stehen wir als Automobil-Unternehmen." Der Volkswagen-Chef widerspricht damit Audi-Chef Markus Duesmann. Der hatte sich in dieser Woche für ein Tempolimit sowie einen autofreien Sonntag offen gezeigt. Die Marke Audi ist Teil des Volkswagen-Konzerns. Im NDR Interview betonte Blume, für ihn sei es ein Gütezeichen, dass Fahrzeuge in einem Land entwickelt werden, in dem es kein Tempolimit gebe.

Autos werden wohl teurer

Angesichts von Inflation und Energiekrise geht der Volkswagen-Chef davon aus, dass auch Autos teurer werden. "Wir versuchen das angemessen zu machen für unsere Kunden, aber es geht natürlich nicht spurlos an uns vorbei, weil wir auch die Kosten tragen müssen", so Blume.

Weg geht "ganz klar" zur Elektromobilität

Zum gestern beschlossenen Aus für Verbrenner-Autos in der EU ab 2035 sagte VW-Chef Blume dem NDR, Volkswagen werde darauf vorbereitet sein. Für VW "geht es ganz klar Richtung Elektromobilität", so Blume. Für den Erfolg werde es auch entscheidend sein, dass die Lade-Infrastruktur stehen wird. Dabei unterstütze der Konzern.

