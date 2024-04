Spargelsaison in Niedersachsen offiziell eröffnet Stand: 11.04.2024 21:46 Uhr Ab sofort gibt es in Niedersachsen wieder frischen Spargel vom Feld. Die Anbauer blicken optimistisch auf die neue Saison. Auch die Preise sollen vorerst stabil bleiben.

Bisher lägen die Verkaufszahlen auf dem Niveau des erfolgreichen Jahres 2020, sagte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauern bei einem Festakt am Donnerstag. Mit einem ersten Spargelanstich eröffneten der Verband und der Spargel- und Beerenhof Heuer in Fuhrberg (Region Hannover) offiziell die Spargelsaison. Auch die ersten Straßen-Verkaufsbuden für Spargel haben in Niedersachsen bereits geöffnet. "Das geht jetzt in den nächsten Tagen richtig los", sagte Eickhorst.

Preise ähnlich wie im Vorjahr

Die Preise sind nach Angaben des Verbands trotz weiter steigender Produktionskosten stabil. Sie liegen demnach zum Saisonstart in einem ähnlichen Bereich wie im Vorjahr. Konkrete Preise nannte der Verband nicht. Derzeit gelinge es den Landwirten und Landwirtinnen, mit den Preisen auch Gewinne zu erwirtschaften, so Eickhorst. Er betonte aber, es sei wichtig, dass Kunden und Supermärkte auf deutschen Spargel setzten und einen fairen Preis dafür zahlten. Das könne dann mal ein, zwei Euro teurer werden, sei aber auch nachhaltiger für die heimische Landwirtschaft und die Umwelt.

Folien sorgen für schnellere Spargelernte

Die Spargelernte beginnt in Deutschland traditionell Mitte April. Durch die Verwendung von speziellen Folien auf den Feldern kann die Wartezeit auf die Ernte jedoch verkürzt werden, so die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer. Mit den Folien kann die Temperatur des Bodens gesteuert werden und damit auch die Erntemenge reguliert werden. Drei bis vier Wochen früher kann die Ernte so beginnen.

Spargel: Freilandgemüse Nummer eins in Deutschland

Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Landvolks Niedersachsen 212 Betriebe auf 4.365 Hektar Fläche Spargel angebaut. Rund 23.000 Tonnen des Stangengemüses wurden gestochen, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Damit sank die Ernte in 2023 um 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem ist Niedersachsen den Angaben zufolge damit Spargelland Nummer eins geblieben. Die Saison endet traditionell mit dem Johannistag am 24. Juni.

