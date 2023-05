Pfingsten: Heide ausgebucht - an der Küste noch freie Zimmer Stand: 27.05.2023 13:09 Uhr Viele Menschen nutzen das lange Pfingstwochenende bei schönem Wetter für einen Kurzurlaub in Niedersachsen. Hotels und Ferienwohnungen sind vielerorts ausgebucht. Vereinzelt gibt es noch freie Zimmer.

In der Lüneburger Heide sind nach Angaben vom Tourismusverband Niedersachsen alle Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze belegt. Was die dortige Landschaft so beliebt mache, seien neben der Natur die günstigeren Preise als zum Beispiel an der Küste, sagte Ulrich von dem Bruch, Chef des Tourismusverbandes. Bei der Anreise müssten sich die Urlauberinnen und Urlauber aber auf volle Straßen einstellen: Der ADAC warnt vor Stau, vor allem auf der A1, der A7 und rund um Hamburg.

Noch freie Zimmer im Harz und an der Küste

Auch der Harz meldet eine starke Buchungslage über Pfingsten. Die Menschen seien hungrig, mal für ein paar Tage rauszukommen, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes. Bei den Unterkünften ist die Auswahl schon recht eingeschränkt. Kleinere Familien würden aber noch freie Zimmer finden, hieß es. Auch an der Küste haben Kurzentschlossene noch eine Chance. Laut der Tourismusagentur Nordsee ist die Region zu mindestens 75 Prozent ausgelastet. So war der Stand am Freitag. Die Siel-Orte und die Nordseeinseln sind demnach sogar zu mindestens 90 Prozent gebucht.

Zehntausende Besucher auf White Sands Festival

Besonders voll ist es seit Freitag auf Norderney. Zum dreitägigen White Sands Festival wurden zwischen 40.000 und 50.000 Besuchende erwartet. Auf der Ostfriesischen Insel wird bis Sonntag Beachvolleyball gespielt und gefeiert. "Die Stimmung ist durchweg gut, das Gelände ist gefüllt und die ersten Spiele sind angepfiffen", sagte Festivalsprecher Sven Frese am Freitagnachmittag. Neben dem sportlichen Programm finden am Wochenende Partys mit verschiedenen DJs statt, die laut Veranstalter auf dem Festivalgelände auflegen.

