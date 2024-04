Niedersachsenderby: Polizei erwartet Krawalle und erlässt Verbote Stand: 08.04.2024 14:10 Uhr Am kommenden Sonntag treffen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Die Polizei rechnet rund ums Niedersachsenderby mit Ausschreitungen zwischen Fangruppen.

Die Bundespolizei hat daher am Montag eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach sind am Sonntag auf der An- und Abreise nach und von Braunschweig Glasbehältnisse, Getränkedosen, pyrotechnische Gegenstände, Schutzbewaffnung sowie Vermummungsgegenstände verboten. Das Verbot gilt für die Zeiträume von 8 bis 13.30 Uhr sowie von 15 bis 20.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen und an den jeweiligen Haltepunkten. Ausgenommen sind IC- und ICE-Verbindungen.

Videos 1 Min Nach Niedersachsenderby: Debatte um Kosten für Polizeieinsätze (06.11.2023) Rund 2.000 Beamte waren bei dem Zweitliga-Spiel von Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig im Einsatz. 1 Min

Von der Allgemeinverfügung betroffene Strecken und Bahnhöfe

Hannover Hauptbahnhof - Braunschweig Hauptbahnhof

Hannover Hauptbahnhof - Hildesheim Hauptbahnhof - Braunschweig Hauptbahnhof

Wolfsburg Hauptbahnhof - Braunschweig Hauptbahnhof

