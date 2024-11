Niedersachsen startet Werbekampagne für Kita-Fachkräfte Stand: 21.11.2024 16:07 Uhr Niedersachsen begegnet dem Fachkräftemangel in Kitas mit einer Werbekampagne. Sie soll die Freude an der Arbeit mit Kindern vermitteln. Trotz Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen fehlt es landesweit an Personal.

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) startete die Kampagne "Jeden Tag einzigartig" am Donnerstag in Hannover. Das Ziel: die Freude an der Arbeit mit Kindern darstellen und Einblicke in den Beruf geben. "Der Beruf ist attraktiv, anspruchsvoll und sinnstiftend", sagte Hamburg. Mit der multimedialen Kampagne sollen verschiedene Wege in den Beruf dargestellt werden - beispielsweise für Quereinsteiger. Laut der Kultusministerin sind aktuell 19.200 Sozial-Assistentinnen und -Assistenten sowie Erzieherinnen und Erzieher in der Aus- und Weiterbildung. Das sei ein Rekord, dennoch fehle es weiter an Fachkräften.

Zahl betreuten Kinder stark angestiegen

Das Konzept der Kampagne - unter anderem mit großflächigen Plakaten, Postkarten-Aktionen, Social-Media-Werbung und einer zentralen Internetseite - hat nach Angaben des Kultusministeriums 500.000 Euro gekostet. Entwickelt hat es eine Agentur aus Hannover. Laut dem Ministerium wurden zum Stichtag 1. März rund 377.600 Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren in Kindertageseinrichtungen betreut. Das seien rund 70.000 mehr als im Jahr 2015.

