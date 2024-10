Jedes achte Kleinkind in Niedersachsen ist ohne Kita-Platz Stand: 20.10.2024 18:30 Uhr In Niedersachsen findet rund jedes achte Kind unter drei Jahren keinen Kita-Platz. Das geht aus einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervor. Bundesweit fehlen rund 306.000 Kita-Plätze.

Konkret fehlt demnach in Niedersachsen für 12,4 Prozent aller Kinder und drei Jahren ein Betreuungsplatz. Vor einem Jahr betrug die Lücke noch 15,2 Prozent. Bundesweit fehlen für 13,6 Prozent der unter Dreijährigen Kita-Plätze. Besonders groß ist die Kita-Lücke mit 23,9 Prozent in Bremen. Zwar ging die Lücke bundesweit im Vergleich zum Vorjahr um gut 38.000 Plätze zurück, heißt es in einer Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Das sei allerdings hauptsächlich auf den Rückgang der Geburtenzahlen zurückzuführen. Insgesamt schreite der Ausbau von Betreuungsplätzen derzeit kaum voran.

Videos 4 Min Kita-Hilferuf in Lemwerder: Eltern schreiben Brandbrief Die Kita kämpft seit Jahren mit dem Problem, nicht allen Kindern und Eltern eine verlässliche Betreuung anbieten zu können. (11.10.2024) 4 Min

Gefälle zwischen Ost und West

Auffällig ist laut Studie das nach wie vor große Gefälle zwischen Ost- und Westdeutschland. Während in diesem Jahr der Berechnung zufolge in Westdeutschland 277.900 Plätze für unter Dreijährige fehlen, sind es in Ostdeutschland lediglich 28.200. Wegen rückläufiger Geburtenzahlen werde es im Osten zu einem "Rückbau der Betreuungsinfrastruktur" kommen, heißt es in der Studie. Für Westdeutschland wird ein deutlich schnellerer Ausbau des Betreuungsangebots angemahnt. Dort dürfte der Bedarf "voraussichtlich auch noch weiter zunehmen", wie es im Report heißt.

Weitere Informationen Personalmangel in niedersächsischen Kitas: Verband ist besorgt Mit dem geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen könnte sich die Lage noch verschärfen, so die Befürchtung. (31.07.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.10.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung