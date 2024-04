Stand: 16.04.2024 09:51 Uhr Personalmangel in Kitas: Brandbriefe aus Stade ans Ministerium

Wegen Personalmangels in Kitas in Stade schlagen Elternvertreter, Kita-Leitungen und Politiker Alarm. Drei Brandbriefe sind jetzt aus dem Landkreis Stade an Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) geschickt worden. Einen hat Stades Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) initiiert. Die Situation in den Kitas sei besorgniserregend und spitze sich weiter zu, sagt Hartlef. Viel zu wenige Kita-Kräfte müssten versuchen, den Kindern gerecht zu werden. Das führe zu Stress und wiederum zu Personalausfall. Verärgert seien auch die Eltern, weil die Verlässlichkeit fehle. Außerdem litten die Kinder unter dem ständigen Betreuerwechsel. Hartlef fordert von der Ministerin Abhilfe. Er will, dass künftig auch Assistenzkräfte jederzeit alleinverantwortlich eingesetzt werden können. Zu den Unterzeichnern der drei Briefe zählen auch der Stadtelternrat, Stades Landrat Kai Seefried (CDU) und viele Kita-Leitungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.04.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung