Stand: 09.10.2024 08:06 Uhr Erzieherinnen aus Spanien: Garbsen sucht Gastfamilien

Um den Personalmangel in Kitas zu bekämpfen, setzt die Stadt Garbsen (Region Hannover) weiter auf Fachkräfte aus Spanien. Im nächsten Monat komme bereits eine weitere Erzieherin in die Region Hannover, teilte eine Sprecherin mit. Für sie werde nun noch eine Gastfamilie für die ersten Wochen gesucht, um der Frau den Einstieg zu erleichtern, hieß es. Seit September arbeiten laut Stadt bereits drei spanische Fachkräfte in Garbsener Kitas. Auch die Stadt Seelze sucht derzeit Gastfamilien für zwei Erzieherinnen aus Spanien. Gemeinsam mit dem Caritasverband Hannover e.V. hatte die Region Hannover mit den Kommunen, Garbsen, Langenhagen und Seelze bereits im Februar das Projekt ins Leben gerufen. Ziel sei es, innerhalb von zwölf Monaten die Abschlüsse der spanischen Erzieherinnen in Deutschland anerkennen zu lassen, so die Region.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.10.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover