Listerien in Frikadellen: Betriebszulassung ruht

Nach einem Listerienverdacht in Frikadellen der Fleisch-Krone Feinkost GmbH aus Goldenstedt (Landkreis Vechta) ruht die Zulassung für den Betrieb. Am Freitagabend sei dies bereits mündlich angeordnet worden, sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES). Weil das Unternehmen seine Betriebsnummer derzeit nicht verwenden dürfe, könne es nicht mehr am Handel teilnehmen. "Damit ist gesichert, dass dort derzeit nichts raus geht", sagte die Sprecherin. Das Unternehmen gab dazu am Sonntag keine Stellungnahme ab. Auch der Landkreis Vechta war nicht zu erreichen.

Handelsmarken "Gut Bartenhof" und "ja!" betroffen

Die Fleisch-Krone Feinkost GmBH hatte am Sonnabend mehrere Produktionen von Fertig-Frikadellen vorsorglich zurückgerufen. In Proben der Fleischbällchen waren Listerien nachgewiesen worden. Betroffen sind laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Handelsmarken "Gut Bartenhof" und "ja!". Im Einzelnen seien folgende Chargen betroffen:





Gut Bartenhof Frikadelle Klassik Charge 97812, MHD 05.11.2019

Gut Bartenhof Frikadellenbällchen Charge 97813, MHD 05.11.2019

ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung Charge 97814, MHD 05.11.2019

ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung Charge 98476, MHD 20.11.2019

Die Fertig-Frikadellen sind nach Angaben des Herstellers an Rewe- und Norma-Filialen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern geliefert worden.

In besonderen Fällen tödliche Erkrankung möglich

Die Bakterien vom Typ Listeria monocytogenes können bei Menschen zur sogenannten Listeriose führen. In den meisten Fällen nimmt die Krankheit einen harmlosen Verlauf. Für geschwächte Personen oder Schwangere kann die Erkrankung allerdings gefährlich werden. Von den rund 300 bis 600 nachgewiesenen jährlichen Fällen in Deutschland verlaufen rund sieben Prozent tödlich. Erst vor wenigen Wochen hatte mit Listerien verunreinigte Wurst eines hessischen Herstellers auch in Niedersachsen für Erkrankungen gesorgt. Mehrere Menschen waren gestorben. Eindeutige Zusammenhänge mit dem Verzehr der Wurstwaren konnten dabei bislang nicht nachgewiesen werden.

