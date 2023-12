Landwirte aus Niedersachsen protestieren heute in Berlin Stand: 18.12.2023 06:43 Uhr Der Protest der Landwirte gegen den geplanten Stopp der Agrardiesel-Subvention reißt nicht ab. Heute soll eine Großdemo in Berlin stattfinden. Hunderte Bauern aus Niedersachsen wollen sich beteiligen.

Zu der zentralen Demonstration vor dem Brandenburger Tor hat der Deutsche Bauernverband aufgerufen. Der Protest läuft unter dem Motto "Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!" Aus allen Teilen Niedersachsens wollen sich Bauern daran beteiligen - unter anderem aus den Landkreisen Vechta und Cloppenburg. Die dortigen Landwirte wollten sich am Montag gegen drei Uhr morgens mit ihren Treckern auf den Weg machen.

Videos 2 Min Landwirte blockieren Auf- und Abfahrten zur Autobahn Sie kristisieren die geplanten Einsparungen, unter anderem soll die Förderung des Agrardiesels eingestellt werden. (16.12.2023) 2 Min

Bauern protestieren seit Donnerstag in Niedersachsen

In Niedersachsen waren die Proteste der Landwirte am vergangenen Donnerstag angelaufen. Durch Protestfahrten mit Traktoren blockierten Bauern den Verkehr und verursachten Staus - etwa im Wesertunnel in der Wesermarsch, auf der B4 von Uelzen nach Braunschweig, auf der A1 im Landkreis Vechta oder der B493 im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Auch am Sonntag stockte der Verkehr auf der B3 von Elze (Landkreis Hildesheim) nach Hannover wegen einer Treckerkolonne. Eine Protestaktion der Landwirte sorgte für heftige Kritik: die Blockade des Hauses von Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne).

Steuervergünstigung soll wegfallen

Die Bundesregierung plant, Steuervergünstigungen von Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft abzuschaffen. Bislang können Landwirte den Kraftstoff für ihre Traktoren oder Mähdrescher am Ende des Jahres bei der Steuer geltend machen. Das soll jetzt wegfallen. Diese Entscheidung komme unerwartet und sei auch nicht nachvollziehbar, sagte Lambert Hurink vom Landvolk Emsland. Denn die Steuern dienten der Infrastruktur, die von den Bauern kaum benutzt werde, weil sie mit ihren Fahrzeugen hauptsächlich auf dem Acker und auf dem Hof arbeiten. Hurink befürchtet, dass durch die Mehrbelastung noch mehr Familienbetriebe aufgeben.

