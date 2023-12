Wütende Bauern aus dem Norden auf Demo in Berlin Stand: 18.12.2023 11:11 Uhr Gegen die von der Bundesregierung geplante Streichung der Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geht der Protest weiter. In Berlin läuft zur Stunde eine große Demonstration unter dem Motto "Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss".

Vor dem Brandenburger Tor haben sich Tausende Landwirte versammelt. Traktoren blockieren die umliegenden Straßen. "Müsst ihr erst hungern, bevor ihr es versteht?", steht auf einem Protestschild. Der Deutsche Bauernverband (DBV) hatte trotz der Weihnachtszeit wegen der großen Emotionalität des Themas eine hohe Beteiligung erwartet. Allein aus Niedersachsen wollten sich laut einer Sprecherin des Landvolkes mehr als 1.500 Landwirte aufmachen. Mehr als 1.000 Landwirtinnen und Landwirte seien mit Zug, Bussen und Pkw unterwegs. Daneben seien 350 Trecker mit ein bis zwei Landwirten an Bord aufgebrochen. Aus Mecklenburg-Vorpommern wollten rund 400 Landwirte an der Kundgebung in Berlin teilnehmen. Auch aus Schleswig-Holstein sind Bauern dabei.

Man sei empört darüber, dass sich die Regierung "fast nur" die Landwirtschaft als Bereich, in dem besonders gekürzt werden soll, ausgesucht habe, sagte der Präsident des niedersächsischen Landvolks, Holger Hennies, am Montag im Interview bei NDR Info. "Obwohl wir unsere Klimaziele eingehalten haben, obwohl wir auch nicht einfach den Trecker von Diesel auf Elektro umstellen können", sagte Hennies. Ein durchschnittlicher Betrieb bei ihm in der Region verliere um die 10.000 Euro allein durch die Änderungen bei der Energiesteuer. Für viele Betriebe sei das das Signal, dass sie im Wettbewerb deutlich schlechter gestellt werden als ihre europäischen Nachbarn.

Preiserhöhungen bei Lebensmitteln erwartet

Die Subventionsstreichungen würden nach Ansicht von verschiedenen Landwirtschaftsverbänden Lebensmittel noch teurer machen, berichtet die NDR Info Wirtschaftsredaktion. Allerdings verkaufen die wenigsten Landwirte ihre Erzeugnisse direkt an den Endverbraucher. Preiserhöhungen müssten also erst einmal bei Großhändlern, beziehungsweise den Supermarktketten durchgesetzt werden. Das werde nicht einfach, zumal etliche Produkte auch im Ausland beschafft werden können und hier ist in einigen Ländern - auch in Europa - Diesel für Landwirte deutlich günstiger. Grundsätzlich müsse man mit weiter steigenden Lebensmittelpreisen rechnen, da auch die Transport- und Energiekosten zum 1. Januar nach oben gehen.

DBV fordert Rücknahme der geplanten Kürzungen

Der Präsident des DBV, Joachim Rukwied, forderte die Ampel-Koalition auf, die geplanten Streichungen zurückzuziehen. Ansonsten habe die Landwirtschaft keine Zukunft. "Wenn diese Pläne nicht zurückgenommen werden, wird es heftigen Widerstand geben", drohte Rukwied. In einer Mitteilung des Verbandes heißt es: "Alle Landwirtinnen und Landwirte, alle Berufsvertretungen sowie die gesamte Agrarwirtschaft" seien aufgerufen, sich zu beteiligen.

Die Streichungen sind Teil der Haushaltskonsolidierung der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Abschaffung der Vergünstigung auf die Kraftfahrzeugsteuer für die Forst- und Landwirtschaft soll nach Angaben aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums 480 Millionen Euro jährlich einbringen. Zum Einsparpotenzial der Abschaffung der Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel gibt es noch keine näheren Angaben. Rukwied wandte sich in einem Video-Aufruf an die Bäuerinnen und Bauern und sprach von "einer Milliarde" Euro Einbußen für die Landwirte und nannte dies inakzeptabel.

SH-Landwirtschaftsminister unterstützt Protest

Rückenwind für den Protest gibt es von Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU). Die vorgesehen Kürzungen würden sich direkt auf die Einkommen der Landwirte durchschlagen. Er fordert, dass die Ampelregierung ihre Sparpläne noch einmal überdenkt. "Denn es gab einen gewichtigen Grund, diese Förderung sowohl bei den Kraftfahrzeugkennzeichen bzw. der Dieselrückvergütung einzuführen", sagte Schwarz NDR 1 Welle Nord. Kritik kommt auch von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Aus seiner Sicht führen die Kürzungen zu einer enormen, einseitigen Belastung der Landwirte und gefährden die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Produkte.

Backhaus zu Agrardiesel: "Eine einseitige Belastung der Landwirtschaft"

Bislang können Landwirte den Kraftstoff für ihre Traktoren oder Mähdrescher am Ende des Jahres bei der Steuer geltend machen. Das soll jetzt wegfallen. Diese Entscheidung komme unerwartet und sei auch nicht nachvollziehbar, sagt Lambert Hurink vom Landvolk Emsland. Denn die Steuern dienten der Infrastruktur, die von den Bauern kaum benutzt werde, weil sie mit ihren Fahrzeugen hauptsächlich auf dem Acker und auf dem Hof arbeiten. Hurink befürchtet, dass durch die Mehrbelastung noch mehr Familienbetriebe aufgeben.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hält die geplante Streichung der Beihilfen für Agrardiesel für einen Fehler. Im Interview auf NDR Info kritisierte er die Pläne als "einseitige Belastung der Landwirtschaft".

Minister Özdemir unzufrieden mit Kürzungen

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wendet sich gegen die Sparmaßnahmen auf Kosten der Landwirte. "Diese Kürzungen, wie wir sie da vornehmen, die überfordern den Sektor", sagte Özdemir am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Die Schmerzgrenze für Landwirte sei mit dieser Maßnahme "meines Erachtens überschritten", fügte Özdemir hinzu. Zuvor hatte Parteikollege und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die Pläne verteidigt: "Der Bundeskanzler, der Finanzminister und ich haben die Entscheidung zur Agrardiesel-Beihilfe im Sinne einer Gesamtlösung treffen müssen", so Habeck. "Das war nicht leicht - und auch ich weiß um die Härten. Aber wir müssen in Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts mit weniger Geld auskommen und Ausgaben beschränken. Und wir drei haben diese Entscheidung im Rahmen des Gesamtpakets getroffen."

