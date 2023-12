Krankheitsausfälle: Grundschulen setzen wieder auf Homeschooling Stand: 01.12.2023 09:40 Uhr Die ersten Grundschulen in Niedersachsen setzen wegen einem hohen Krankenstand wieder auf Homeschooling. Der Grundschulverband hatte jüngst mit Blick auf Personalmangel vor massiven Ausfällen an Schulen gewarnt.

Den Unterricht zu Hause eingeführt haben in dieser Woche teilweise die Grundschulen in Uelzen und Hagenburg im Landkreis Schaumburg. Die Personaldecken sind laut Landesamt für Schule und Bildung so dünn, dass der Unterricht nicht mehr überall wie gewohnt gewährleistet war. Die Schule in Uelzen habe deshalb auch Klassen zusammengelegt, so das Landesamt. Dadurch könne wenigstens einige Stunden am Tag etwas Unterricht angeboten werden. Eine Notbetreuung gibt es für Kinder im Ganztagsbetrieb. Ähnliche Maßnahmen führte die Hagenburger Grundschule ein - schickte aber lediglich die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse nach Hause. Für die unteren Jahrgänge gibt es weiterhin Präsenzunterricht.

Grundschulverband warnt vor Schulschließungen

Es komme immer mal wieder vor, dass Schulen wegen Krankheitsausfällen bei einigen Klassen auf Homeschooling ausweichen müssten, hieß es vom Landesamt für Schule und Bildung. Von Schulen, an denen alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig im Homeschooling sind, ist dem Landesamt nichts bekannt. Zuletzt hatte der Grundschulverband von einer angespannten Lage gesprochen und vor Schulschließungen gewarnt: Es fehle Personal - vor allem im ländlichen Raum, hieß es. Wenn sich die Krankheitswelle ausbreite, sei die Situation noch kritischer als ohnehin schon.

