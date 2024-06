Klimafreundliches Fliegen: CO2-neutrales Kerosin aus Werlte Stand: 28.06.2024 10:30 Uhr Auch der Flugverkehr belastet das Weltklima. Grund dafür ist der Treibstoff Kerosin. Einer Anlage in Werlte ist es nun gelungen, CO2-neutrales Kerosin herzustellen, wodurch Fliegen klimafreundlicher werden kann.

Normalerweise wird Kerosin aus Erdöl hergestellt. Beim Verbrennen des Treibstoffes im Flugverkehr entstehen klimaschädliche Abgase, ähnlich, wie beim Autofahren mit Verbrennungsmotor. Mit der Anlage in Werlte (Landkreis Emsland) sollen Wege zum klimafreundlichen Fliegen aufgezeigt werden: Dort wurden nun die ersten fünf Tonnen Kerosin hergestellt - das sind ungefähr 6.000 Liter. Dafür wurden ausschließlich erneuerbare Energien und Ressourcen verwendet. Der Betreiber der Anlage ist Atmosfair, eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation aus Berlin, und ihre Betreiberfirma Solarbelt. Ihr zufolge ist die Anlage im Emsland die weltweit erste industrielle dieser Art. Sie steht auf dem Gelände des Energieversorgers EWE.

Produziertes Kerosin hat erstmal nur symbolischen Charakter

Mit der bisherigen Produktion von fünf Tonnen sollte zunächst gezeigt werden, dass das Verfahren zur Kerosinherstellung mithilfe elektrischen Stroms überhaupt funktioniert, sagen die Betreiber. Denn bei den fünf Tonnen handle es sich um Kleinstmengen. Zum Vergleich: Allein im Jahr 2023 haben deutsche Fluggesellschaften den Angaben zufolge über zehn Millionen Tonnen Kerosin verbraucht. Ab 2026 soll die Anlage in Werlte rund 250 Tonnen des CO2-neutralen Kerosins jährlich produzieren.

Betreiber sehen Fluggesellschaften in der Verantwortung

Die Betreiber fordern mehr Investitionen in diese Technologie, um mehr Flüge mit dem grünen Kerosin betreiben zu können. Dabei sehen sie vor allem Fluggesellschaften in der Verantwortung: "Die Fluggesellschaften müssen sich im eigenen Interesse jetzt selbst engagieren, wenn sie ihr Businessmodell erhalten wollen, und dürfen nicht weiter auf die Politik verweisen."

Wasser, Strom und CO2 aus der Luft

Der Kraftstoff, der das Fliegen grüner machen soll, wird synthetisch aus Wasser und aus erneuerbarem Strom von Windrädern und Solaranlagen aus dem Umland gewonnen. Außerdem ist CO2 notwendig: Zum einen wird dieser durch eine Biogasanlage geliefert. Zum anderem wird Kohlenstoffdioxid für den Herstellungsprozess durch eine spezielle Anlage aus der Umgebungsluft herausgezogen. Das produzierte Kerosin ist den Angaben zufolge in dem Sinne klimaneutral, dass beim Verbrennen im Flugzeugtriebwerk nur so viel CO2 ausgestoßen wird, wie vorher bei der Herstellung der Umgebungsluft entzogen wurde.

Weltweit gibt es nicht genug erneuerbare Energien

Trotzdem bleibt den Betreibern zufolge immer noch als wichtigste Klimaschutzmaßnahme, weniger zu fliegen. Denn im heutigen Ausmaß sei klimafreundliches Fliegen schlichtweg nicht machbar. Die Herstellung des CO2-neutralen Kerosins sei sehr energieaufwendig. Das liegt vor allem am extrem hohen Verbrauch von klimaschonend produziertem Strom, der zum Beispiel aus Wind, Sonne oder Biomasse kommen kann. Weil regenerativer Strom in vielen anderen Bereichen benötigt wird, stellt sich - ähnlich, wie bei den e-Fuels im Autobereich, die Frage, wie sinnvoll eine "Umwandlung" von Strom in Flüssigtreibstoff wie Kerosin ist. Um den weltweiten Luftverkehr mit klimafreundlichem Kerosin auszustatten, gibt es derzeit einfach nicht genug erneuerbare Energien. Die Kapazitäten erneuerbarer Energien sollten deshalb zunächst weltweit verdoppelt werden, so die Betreiber Anlage in Werlte.

