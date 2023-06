Umwelt und Fliegen: Wie klimafreundlich ist die Luftfahrt?

Laut Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft sinkt der Kerosinverbrauch bei jeder neuen Flugzeuggeneration um 25 Prozent. Grund dafür sind unter anderem effizientere Triebwerke und leichteres Material. In den vergangenen 30 Jahren soll damit der Verbrauch von 6,3 auf knapp 3,6 Liter pro 100 Kilometer und Passagier gesenkt worden sein. Die Lebensdauer von Flugzeugen liegt allerdings bei 25 bis 30 Jahren. Lange Bestell- und Lieferzeiten führen also dazu, dass zahlreiche "alte" und wenig effiziente Maschinen noch im Einsatz sind.

Aktuell werden nachhaltige Flugkraftstoffe getestet, die Bioanteile im Kerosin enthalten. CO2 wird freigesetzt, das zuvor über Pflanzen und Essensreste gebunden war. Eine neue Studie von Transport Environment (TE), einem Verbund von Umweltverbänden und europäischen Verkehrsclubs, besagt, dass zunehmend tierische Fette für die Herstellung von Biokraftstoffen eingesetzt werden, etwa von Schlachthöfen. Laut TE würden für einen Flug von Paris nach New York bis zu 8.800 tote Schweine benötigt. Die Studienmacher geben an, dass die Hälfte aller Tierfette inzwischen in die Spritproduktion fließt. Der Bedarf habe sich in den vergangen 15 Jahren etwa vervierzigfacht - nicht nur aufgrund der Flugbranche, sondern auch wegen des Schiffsverkehrs. Ursprünglich sollte minderwertiges Fett eingesetzt werden, inzwischen landet aber auch besseres Fett laut Studie in den Tanks. Dieses Fett fehlt dann in anderen Industriezweigen. Die große Sorge ist, dass mehr Tiere dafür gezüchtet und geschlachtet werden.