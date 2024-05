Höfe feiern erstmals den Tag der deutschen Erdbeere Stand: 24.05.2024 07:40 Uhr Heute wird zum ersten Mal der Tag der deutschen Erdbeere gefeiert. Auf vielen Höfen in Niedersachsen finden Aktionen statt. Die Themen Transportwege, Pestizide und Regionalität stehen im Mittelpunkt.

"An diesem Tag wollen wir leckere Erdbeeren essen und Erdbeerkuchen backen", sagte Thorsten Flick von der Vereinigung der Spargel-und Beerenanbauer zu NDR Niedersachsen. Die Erdbeere sei die "fruchtige Lieblings-Nascherei der Deutschen". Deswegen habe die Vereinigung den Aktionstag gegründet. Viele Höfe und Betriebe beteiligen sich. So werden an manchen Höfen Gutscheine für das Selbstpflücken, für Erdbeermarmeladen und auch für lose Erdbeeren verschenkt.

Erdbeersaison in Niedersachsen gestartet

Die Erdbeersaison hat in Niedersachsen bereits begonnen. Erdbeeren, die in Tunneln wachsen, stehen laut Flick schon in voller Blüte. Dort können sie vor leichtem Frost und kaltem Wind geschützt wachsen und werden deswegen besonders früh reif. Auch Erdbeeren auf Selbstpflücker-Feldern können inzwischen gepflückt werden.

Aktionstag für deutsche Erdbeere

Von nun an soll in jedem Jahr am dritten Freitag im Mai der Tag der deutschen Erdbeere gefeiert werden. Es sei laut Flick vor allem auch ein Aktionstag, der dazu anregen soll, sich über Kaufentscheidungen, den Weltmarkt und die Ökobilanz Gedanken zu machen. Es gehe um Transportwege, Pestizide, Regionalität. "Letztendlich hat es der Verbraucher in der Hand, indem er die spanischen Erdbeeren mal liegen lässt", sagt Flick. Daher sollten deutsche Erdbeeren viel mehr etabliert werden - nicht nur aus umweltfreundlichen Gründen: "Schon auf 60 Meter Entfernung zum Feld duften die Erdbeeren. So zu riechen, schafft nur eine deutsche Erdbeere", so Flick.

Besonders lange Ernte von Erdbeeren in Deutschland

Damit Erdbeeren möglichst lange in Deutschland zu ernten sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erdbeeren, die in Tunneln wachsen, können besonders früh geerntet werden. Um die Erntezeit zu verlängern, werden Erdbeeren laut Flick oft zeitlich versetzt gepflanzt, beispielsweise in einem dreiwöchigen Rhythmus.

