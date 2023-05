Heute drohen neue Staus auf Norddeutschlands Straßen Stand: 29.05.2023 06:53 Uhr Das lange Wochenende neigt sich für viele dem Ende zu - und damit steigt heute wieder das Staurisiko auf den Autobahnen. Ganz so voll wie bei der Anreise dürfte es allerdings nicht werden.

Der Rückreiseverkehr wird sich nach Einschätzung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) etwas besser verteilen, weil die Schule in Niedersachsen und Bremen erst am Mittwoch beginnt. Einige Familien dürften sich deshalb erst am Dienstag auf den Weg gen Heimat machen.

Nachtbaustelle sorgt für Sperrungen auf A7 in Hannover

Neben bekannten Knotenpunkten könnte es ab Dienstag auch auf der A7 in Höhe Hannover zu Verkehrsbehinderungen kommen. Weil dort an der Anschlussstelle Hannover-Anderten bis zum 3. Juni der Asphalt erneuert wird, ist der Bereich nachts teilweise gesperrt.

Zahlreiche Baustellen im Norden verschärfen Lage

Im Norden gibt es zudem viele andere Baustellen, besonders auf der A1 und der A7. Vor allem rund um Hannover und Hamburg, aber auch im Hildesheimer Raum sowie im Raum Bremen sei die Staugefahr hoch. Auf der A1 wird ab dem Kreuz Maschen in Richtung Lübeck die Fahrbahn bis zu den Süderelbbrücken erneuert, auch zwischen Bramsche und Vechta wird gebaut. Auf der A7 sind unter anderem an der Anschlussstelle Thieshope sowie auf der A27 bei Walsrode Baustellen eingerichtet. Die A7 wird zudem südlich und nördlich des Elbtunnels ausgebaut. In Hamburg-Altona wird ein zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel errichtet. In Schleswig-Holstein wird es besonders auf der A1 eng. Bei Reinfeld wird die Autobahn in beiden Richtungen von drei auf zwei Spuren verengt. Nördlich von Lübeck behindern Baustellen zwischen Ratekau und Sereetz (Ostholstein) sowie zwischen Oldenburg-Mitte und Jahnshof (Ostholstein) den Verkehr.

Unfälle und Verkehr legen mehrere Strecken lahm

Zur Anreise ins Pfingstwochenende am Freitag und Samstag waren die Autobahnen streckenweise überfüllt und es gab mitunter lange Staus. Am Samstag sorgte zudem ein Unfall auf der A2 in Niedersachsen für erhebliche Verzögerungen. Für die Bergungsarbeiten wurde eine Spur zwischen Lauenau (Landkreis Schaumburg) und Wunstorf-Luthe (Region Hannover) in Richtung Hannover gesperrt. Zwischen Hamburg-Stillhorn und Maschener Kreuz auf der A1 Richtung Bremen sorgte ein Unfall zeitweise für eine etwa eineinhalb Stunden längere Reisezeit. In Schleswig-Holstein stockte der Verkehr unter anderem auf der A1 Richtung Lübeck zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld. Viel los war auch auf der A7 am Elbtunnel in Hamburg. "Ausflugswochenenden sorgen für massive Staus", sagte eine ADAC-Sprecherin. Dann seien alle gleichzeitig unterwegs - Pendler, Lastwagen und Urlauber.

