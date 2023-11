Haushaltskrise: Unternehmen in Niedersachsen sind verunsichert Stand: 23.11.2023 08:36 Uhr Nach dem Berliner Ausgaben-Stopp sind viele Unternehmen in Niedersachsen verunsichert. Sie fürchten, dass zugesagte Fördergelder vom Bund für zukünftige Klimaprojekte jetzt auf der Kippe stehen.

Unternehmerverbände sprechen vor diesem Hintergrund von einem Vertrauensdesaster. Firmen würden nicht investieren, wenn sie sich auf die politischen Rahmenbedingungen nicht verlassen könnten. Kurzfristig hat die von Christian Lindner (FDP) verhängte Haushaltssperre keine Auswirkungen auf Niedersachsen, teilte das niedersächsische Finanzministerium mit. Unklar sei jedoch, ob der Bund Sparmaßnahmen ergreife, die auch hier wirken könnten oder zu ausfallenden Bundesmitteln führen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) räumte ein, dass ein "Scherbenhaufen" drohe, würden in Aussicht gestellte Fördergelder jetzt nicht fließen.

Niedersachsen: Wasserstoffprojekte warten auf Bundesmittel

Niedersächsische Unternehmen stehen mit Klimaprojekten wie dem Ausbau der Wasserstofftechnologie oder der Gebäudedämmung vor zum Teil Milliarden-Investitionen - und sind deshalb auf zugesagte Fördergelder angewiesen. Erst kürzlich habe die Umwelttechnik-Firma Faun einen dringenden Appell an die Bundesregierung gerichtet, das Geld zur Verfügung zu stellen, so die Unternehmerverbände. Ähnlich ergehe es RWE in Lingen. Das Unternehmen habe bereits in die Produktion von Wasserstoff investiert. Ministerpräsident Weil forderte vor diesem Hintergrund den Bund auf, schnell zu handeln. Die vom Land Niedersachsen zugesagten 800 Millionen Euro für die Wasserstoffwirtschaft seien zwar sicher, sagt er. Nur: Sie allein reichen nicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserstoff Haushaltspolitik