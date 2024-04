Mein lieber Herr Gesangsverein: 17-Jähriger rettet Männerchor Stand: 12.04.2024 12:57 Uhr Der Männergesangverein in Dahlenburg war kurz davor, sich aufzulösen. Denn Chorleiter und Nachwuchssänger fehlten. Doch dann hat der 17-Jährige Eli Zibell übernommen.

von Marlene Kukral

Jeden Donnerstagabend ist Chorprobe in Dahlenburg. Die Sänger des Männergesangvereins (MGV) Concordia Dahlenburg kommen im Gemeindehaus der St. Johanniskirche zusammen. Sie singen gemeinsam altes Liedgut und seit kurzem auch neues Liedgut, dirigiert von Eli Zibell. Der Gymnasiast ist der neue Chorleiter des Männergesangvereins - und mit 17 Jahren einer der jüngsten Chorleiter Niedersachsens.

Glückliche Fügung

"Für mich ist das selbstverständlich, dass ein 17-Jähriger auch einen gewachsenen Männerchor leiten kann", sagt Eli Zibell. Dass er den Chor in Dahlenburg leiten darf, sei aber nicht selbstverständlich, sondern ein großes Glück für ihn. Eli Zibell ist ausgebildeter Chorleiter und war auf der Suche nach einem eigenen Chor. Als der bisherige Leiter des MGV Concordia beruflich nach Hannover wechselte, war Eli Zibell zur Stelle.

Männerchor stand vor dem Aus

Nicht mal ein Dutzend Sänger hatte der Männergesangverein zu diesem Zeitpunkt. Der Chor war kurz davor, sich aufzulösen. Mit Eli Zibell wurde das Überleben erst einmal gesichert. Und es kam auch ein frischer Wind in den Chor. Andere Lieder werden gesungen, altes Liedgut neu interpretiert. Die Skepsis war bei Sängern wie Werner Schuer aber schnell verflogen. "Nach einer kurzen Anlaufzeit, hat er sich hier in die Herzen gespielt", sagt er.

Jugendliche singen mit

Mittlerweile ist der Chor um fast ein Dutzend Mitglieder gewachsen. Die meisten sind Freunde des jungen Chorleiters. Der Altersdurchschnitt im Chor ist damit deutlich gesunken. "Die älteren Chormitglieder sind alle begeistert und wir lernen von ihnen etwas", sagt Fritz Hoffmann. Die Musik verbindet in diesem Fall Generationen.

Nur wer Neues zulässt, überlebt

Auch viele andere Chöre in Niedersachsen suchen Männerstimmen. Die Erfahrung zeige, dass sich Chöre immer dann auflösen müssen, wenn sie nicht stetig jüngere Sänger integrieren konnten, erzählt Martin Zurborg, der Leiter des Chorverbands Niedersachsen-Bremen e.V.. "Chöre müssen sich auch auf Neues einlassen, sonst können sie nicht überleben", sagt Zurborg.

Mitgliederschwund bei Männerchören

Im Landkreis Lüneburg verzeichnen die Männerchöre einen stetigen Mitgliederschwund, teilt der Kreischorverband Lüneburg mit. Ein Phänomen, dass schon vor 50 Jahren begann, sagt der Vorsitzende Franz Peter Schmitz. "Einige Männerchöre haben irgendwann auch Frauen aufgenommen, um das Bestehen als gemischter Chor zu sichern." Der MGV Concordia Dahlenburg kann dank des Engagements des jungen Chorleiters erst einmal als Männerchor bestehen. Mit seiner 165-jährigen Geschichte ist es der älteste Chor im Landkreis Lüneburg.

Zwischen Kirche und Werkstatt

Neben der Chorleitung hat Eli Zibell auch andere eher ungewöhnliche Hobbies für einen 17-Jährigen. Er spielt Orgel in der Kirche, ist aktiv in einem Posaunenchor und schraubt gern an Oldtimern mit seinen Freunden. "Ich habe früh erkannt, dass man für sich glücklicher ist, wenn man was mit Leuten macht", erzählt er. Im Freundeskreis bekommt der 17-Jährige Anerkennung für sein Engagement. "Ein ganz sympathischer Typ, da erwartet man so ein Hobby wie Orgelspielen natürlich erstmal nicht", gibt Jasper Regelmann zu.

24 Stunden Freizeit pro Woche

Eli Zibell selbst sieht in all dem nichts Besonderes. Er habe ausgerechnet, dass ihm neben der Schule 24 Stunden Freizeit in der Woche bleiben. Die versucht er mit all seinen Interessen zu füllen. Die Musik spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sein Berufswunsch geht aber in eine andere Richtung. „Ich möchte in die Baumanagementbranche gehen, weil ich gerne etwas zusammen im Team schaffe“, sagt der Gymnasiast. Dass er ein Team auch anführen kann, beweist er gerade schon als Dirigent im Männerchor.