Haushaltsurteil: Was kommt auf die Länder im Norden zu?

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) die Haushaltsplanung der Bundesregierung über den Haufen geworfen. Die Karlsruher Richter entschieden , dass 60 Milliarden Euro an ungenutzten Kreditermächtigungen für den Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht in den KTF verschoben werden durften. Die Finanzierung zahlreicher klima- und industriepolitischer Projekte der Ampel-Koalition steht nun auf der Kippe .

Der Sondertopf neben dem Haushalt beinhaltet Programme für mehr Klimaschutz, für die Ansiedlung von Zukunftstechnologien und die Entwicklung hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Finanziert werden zum Beispiel Fördermittel für die klimafreundliche Sanierung von Wohnhäusern und den Austausch alter Öl- und Gasheizungen. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen werden aus dem Fonds bei den Strompreisen entlastet. Weitere Mittel fließen in Elektromobilität, Wasserstoffwirtschaft, den Ausbau von Schienenwegen. Auch staatliche Fördergelder für die Ansiedlung großer Halbleiter-Fabriken wie die des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg kommen aus dem Klima- und Transformationsfonds. Die 60 Milliarden Euro aus dem Fonds stehen nun nicht mehr zur Verfügung.

Die Bundesregierung hat nach dem Urteil zunächst eine Ausgabensperre für den Klimafonds verhängt. Schließlich ordnete Finanzminister Christian Lindner (FDP) für den Bundeshaushalt 2023 eine Sperre für alle neuen Ausgaben-Entscheidungen an, die in die Folgejahre reichen. Nun geht es darum, die Konsequenzen der Karlsruher Entscheidung zu prüfen sowie Möglichkeiten zu erörtern, die fehlenden Gelder zu ersetzen. Zudem diskutiert die Politik darüber, ob die sogenannte Schuldenbremse noch zeitgemäß ist. Sollte der Staat konsequent sparen oder eher kräftig investieren - zum Beispiel für einen klimagerechten Umbau der Gesellschaft?

Die "Schuldenbremse" gibt es seit 2009 in Deutschland. Sie soll dazu dienen, dass Schulden von heute zukünftige Generationen nicht "erdrücken". Die Schuldenbremse erlaubt es dem Staat, jährlich zusätzliche Schulden in Höhe von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufzunehmen. Bei außergewöhnlichen Notsituationen wie der Corona-Pandemie oder Naturkatastrophen kann sie ausgesetzt werden. Die Regierung muss allerdings einen Plan zum Abbezahlen dieser Ausgaben vorlegen. Für die Bundesländer gilt ein absolutes Verschuldungsverbot.

Trotz der Unsicherheiten für die niedersächsische Finanzpolitik: Zumindest das milliardenschwere Stahl-Pojekt Salcos in Salzgitter ist vorerst nicht gefährdet, weil Salcos bereits eine konkrete Zusage für eine Anschub-Förderung in Höhe von einer Milliarde Euro erhalten hat, wie ein Sprecher der Salzgitter AG sagte. Mit dem Projekt Salcos will das Unternehmen seinen Stahl zukünftig "grün", also klimafreundlich, herstellen - mithilfe von Wasserstoff.