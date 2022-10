Großanlage zur Wasserstoffproduktion in Emden geplant Stand: 28.10.2022 17:00 Uhr Der Oldenburger Energieversorger EWE plant in Emden den Bau einer Großanlage zur Produktion von Wasserstoff. Ende 2026 soll sie fertiggestellt sein.

Die 320-Megawatt-Anlage solle pro Jahr mehr als eine Milliarde Kilowattstunden Wasserstoff erzeugen, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Kostenpunkt: eine knappe halbe Milliarde Euro. Voraussetzung für den Baubeginn im kommenden Jahr sei die Fördergenehmigung der Europäischen Kommission. Die gewonnene Energie soll unter anderem in der Industrie und dem Schwerlastverkehr genutzt werden. Die niedersächsische Nordseeküste gilt als aussichtsreiche Region für die Herstellung von grünem Wasserstoff, weil dort viel Windenergie auf See und an Land gewonnen wird.

