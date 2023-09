Stand: 07.09.2023 07:38 Uhr Grüner Wasserstoff: Produktions-Anlage in Lingen genehmigt

Die beiden geplanten 100 Megawatt-Elektrolyseure am Gaskraftwerk in Lingen (Landkreis Emsland) sind genehmigt. Das teilt der Betreiber RWE mit. Der Wasserstoff soll Industrieunternehmen dabei helfen, ihre CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Die Elektrolyse-Anlage in Lingen sei die erste genehmigte Produktionsstätte dieser Größe in Deutschland. Das Genehmigungsverfahren habe nur sieben Monate gedauert, das stimme optimistisch für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland, so eine RWE-Sprecherin.

Weitere Informationen Anlage zur klimaneutralen Eisenproduktion in Lingen eröffnet Dort soll Eisen ohne Treibhausgase produziert werden. Das Land fördert das Projekt mit drei Millionen Euro. mehr

Weitere Informationen Grüner Wasserstoff aus Lingen: Millionenprojekt startet 2023 Die neue Anlage soll am Standort des Gaskraftwerks entstehen. (03.05.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.09.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserstoff