Grundwasser: Neue Karte zeigt tagesaktuellen Stand Stand: 06.07.2023 16:26 Uhr Erstmals können in Niedersachsen die Grundwasserstände online abgerufen werden. Möglich macht das ein neues Internet-Portal, das jetzt freigeschaltet wurde.

Auf der Karte im Internet sind die tagesaktuellen Wasserstandsdaten von 161 repräsentativen Messstellen in den verschiedenen Regionen Niedersachsens verzeichnet. Wie das Umweltministerium in Hannover mitteilte, sei das öffentliche Interesse an dem Thema infolge der langanhaltenden Trockenperiodenund der knapper werdenden Wasserreserven seit 2018 gestiegen. Das Portal kann unter www.grundwasserstandonline.nlwkn.niedersachsen.de aufgerufen werden.

VIDEO: Zu wenig Regen lässt Grundwasser weiter sinken (30.05.2023) (2 Min)

Grundwasserstände in Niedersachsen in Echtzeit

Die tagesaktuellen Wasserstandsdaten machen den Angaben zufolge in Echtzeit sichtbar, wie sich der Grundwasserstand witterungs- und klimatisch bedingt entwickelt. Umweltminister Christian Meyer (Grüne) sagte, umfassende und verlässliche Daten seien notwendig, um den Auswirkungen des Klimawandels gegensteuern zu können. Das neue Portal ergänze die Informationsportale "Pegelonline" und "Gewässergüteonline"des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

