Gleich mehrere Autobahnen während der Zeugnisferien dicht

Stand: 28.01.2022 10:02 Uhr

Bei Kurztrips in den Zeugnisferien müssen Autofahrende in Niedersachsen mit Behinderungen rechnen. Der Grund: Auf gleich mehreren Autobahnen und einer Bundesstraße gibt es am Wochenende Sperrungen.