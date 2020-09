Stand: 25.09.2020 14:39 Uhr - Hallo Niedersachsen

"Fridays for Future" ist zurück auf der Straße

Tausende Menschen gehen in diesen Stunden in vielen Orten Niedersachsens für das Klima auf die Straße. Die Bewegung "Fridays for Future" hatte den ersten globalen Klimastreik seit Beginn der Corona-Pandemie ausgerufen. Die größte Protestveranstaltung findet in Hannover statt. An insgesamt acht Stellen haben die Demonstrierenden am Mittag den Cityring in der Innenstadt lahmgelegt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dort stehen Bühnen, auf denen Redner und Musikgruppen auftreten. Mit der Blockade des Cityrings wollen die jungen Aktivisten Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) an sein Wahlkampfversprechen erinnern, Hannovers Innenstadt bis 2022 autofrei zu machen, so die Organisatoren. "Wir streiken im Zeichen der Verkehrs- und Mobilitätswende", sagte Zora Altensinger, örtliche Sprecherin von "Fridays for Future".

Demos, Menschenketten, Fahrrad-Streiks

"Fridays for Future" hat für heute Aktionen in mehr als 60 Orten in Niedersachsen und Bremen angekündigt. In Bremen haben sich nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen versammelt. Weitere Demonstrationen gibt es unter anderem in Oldenburg, Osnabrück und Braunschweig. In Göttingen demonstrieren Aktivisten unter dem Motto "Kein Grad weiter". Protestiert wird auch in kleineren Städten wie Visselhövede im Landkreis Rotenburg, Sulingen (Landkreis Diepholz) und Stadthagen (Landkreis Schaumburg). Insgesamt werden laut Polizei mehr als 30.000 Teilnehmende erwartet - allein rund 20.000 in Hannover. Neben Demonstrationen sind auch Menschenketten, Fahrrad-Streiks und Kunstaktionen geplant. Im März hatte die Bewegung ihre Proteste wegen der Corona-Pandemie ins Netz verlegt.

Unterstützung von Landesbischof Meister

Ein prominenter Redner hat den Klimaschützern auf der Kundgebung in Hannover Mut zugesprochen: der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. "Ihr seid die Hoffnungszeichen für eine Welt, die euch so dringend braucht", sagte der evangelische Theologe. Die Bewegung müsse sich gegenüber Leugnern und Verschwörungsideologen behaupten: "Ihr müsst weiter Menschen im Weg stehen, damit die Ignoranten nicht drumherum kommen, zu erkennen, was ihr erkannt habt." Schon im vergangenen Jahr hatte der Bischof den Klimastreik begleitet. Zwei Sprecherinnen der Bewegung waren zudem bei der Synode der evangelischen Landeskirche zu Gast.

Forderungen von "Fridays for Future"

Die Klimaaktivisten von "Fridays for Future" protestieren für die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 1,5-Grad-Celsius-Ziels. Konkret fordern sie auf ihrer Website:

"Nettonull" bis 2035 erreichen

Kohleausstieg bis 2030

100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035

Die "Nettonull" von Treibhausgasen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Land nicht mehr CO2 produzieren soll, als Natur oder Speichersysteme kompensieren können. Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, sei es entscheidend, Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich stark zu reduzieren, schreiben die Klimaaktivisten. Deshalb müssten folgende Maßnahmen sofort ergriffen werden:

Das Ende der Subventionen für fossile Energieträger

Ein Viertel der Kohlekraft abschalten

Eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgas-Emissionen. Der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen solle den Kosten entsprechen, die dadurch zukünftigen Generationen entstehen. Das seien rund 180 Euro pro Tonne CO2.

"Klimapolitische Ignoranz" Antrieb für Straßen-Demos

Die Entscheidung für einen Protest während der Corona-Pandemie sei nicht leicht gefallen, sagte die Aktivistin Luisa Neubauer. Aber: "Angesichts anhaltender klimapolitischer Ignoranz wollen und müssen wir offensichtlich wieder auf die Straßen gehen."

