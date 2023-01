Erster LNG-Tanker erreicht Wilhelmshaven - Proteste geplant Stand: 03.01.2023 09:18 Uhr Der erste mit Flüssiggas beladene Tanker ist am Dienstagmorgen an dem neuen LNG-Anleger in Wilhelmshaven angekommen. Umweltschützer haben für den Abend Proteste im Außenhafen von Hooksiel angekündigt.

Mit der Ankunft der "Maria Energy" hat der reguläre, kommerzielle Gasumschlag in Wilhelmshaven begonnen. Polizei-Schiffe haben den Tanker auf den letzten Metern zum Terminal begleitet. Eigentlich war das 289 Meter lange Schiff aus den USA schon in der Nacht erwartet worden. Das geladene Flüssiggas wird nun in seinen gasförmigen Zustand umgewandelt und in die Pipeline gespeist. Bereits im Dezember war die "Höegh Esperanza" in Wilhelmshaven eingetroffen. Das schwimmende Terminal hatte auch 165.000 Kubikmeter LNG geladen und konnte erstmals Gas ins deutsche Netz einleiten.

VIDEO: LNG-Schiff "Höegh Esperanza" erreicht Wilhelmshaven (15.12.2022) (3 Min)

Proteste angemeldet: Gas stammt aus Fracking

Umweltschützer haben für den Abend Proteste angekündigt. Im Außenhafen von Hooksiel wollen sie mit Trommeln und Kochtöpfen demonstrieren. Unter anderem, weil das Gas an Bord des Frachters durch Fracking gewonnen wurde, erklärte das Netzwerk Energiedrehscheibe. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert den Import des LNG. "Dass Deutschland heute zum ersten Mal direkt Fracking-Gas aus den USA bezieht, ist kein Grund zur Freude, sondern ein historischer Tiefschlag für Klima- und Naturschutz", sagte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. In Deutschland ist die umstrittene Förder-Methode verboten.

