LNG-Terminal Wilhelmshaven: Gas strömt erstmals in Pipeline Stand: 21.12.2022 11:11 Uhr Früher als zunächst angekündigt hat das erste deutsche LNG-Terminal in Wilhelmshaven heute Gas ins Netz eingespeist. Betreiber Uniper wollte ursprünglich am Donnerstag den Betrieb aufnehmen.

Um kurz nach 9 Uhr wurde nach Angaben des Düsseldorfer Unternehmens das erste Gas von dem Terminalschiff "Höegh Esperanza" in die neu gebaute Pipeline gespeist. "Dass heute schon das erste Gas über unser LNG-Terminal in Wilhelmshaven fließt, ist ein weiterer Beweis dafür, mit welcher Entschlossenheit alle Beteiligten das Projekt vorantreiben. Jetzt beginnt die Testphase, die Ende Februar beendet sein soll", sagte der für Investitionsplanung zuständige Uniper-Manager Holger Kreetz.

VIDEO: LNG-Terminal in Wilhelmshaven feierlich eröffnet (17.12.2022) (3 Min)

Eröffnungsfeier mit Kanzler Scholz am Wochenende

Am Wochenende hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit weiteren Spitzen der Ampel-Regierung und niedersächsischen Landespolitikern das Terminal eröffnet. Uniper betreibt die Anlage mithilfe der Bundesregierung.

"Höegh Esperanza" wandelt Flüssiggas zurück in Gas

Die "Höegh Esperanza" hatte Wilhelmshaven vergangene Woche Donnerstag voll beladen mit rund 165.000 Kubikmetern LNG (kurz für liquefied natural gas) an Bord erreicht und am neuen Anleger festgemacht. Auf dem Schiff wandeln Wärmetauscher das Erdgas von einem sehr kalten flüssigen Zustand in einen gasförmigen, bevor es in die Pipeline gepumpt wird. Eine Tankfüllung reicht laut Uniper, um 50.000 bis 80.000 Haushalte ein Jahr zu versorgen.

Im Januar liefern Tanker weiteres Gas für Regelbetrieb

Mitte Januar sollen Tanker weiteres Gas liefern und an die "Höegh Esperanza" abgeben. Uniper zufolge beginnt dann der reguläre, kommerzielle Gasumschlag in Wilhelmshaven.

