Earth Hour 2024: Niedersachsen schaltet Licht für Klimaschutz aus Stand: 20.03.2024 12:59 Uhr Am Samstag wird das Licht für eine Stunde ausgeschaltet — für mehr Umwelt- und Klimaschutz. An der "Earth Hour" beteiligen sich weltweit Städte, Gemeinden und Unternehmen. Auch Niedersachsen macht mit.

Es ist eine Aktion des WWF ("World Wide Fund For Nature"). Weltweit ruft der WWF jeden dazu auf, sich am 23. März von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr für Klima- und Umweltschutzeinzusetzen. Rund um den Globus schalten Menschen und Unternehmen ihre Lichter aus - auch Städte und Kommunen schalten in der Stunde öffentliche Beleuchtung aus.

Für Klima, Umwelt — und eine starke Demokratie

Die "Earth Hour" findet zum 18. Mal statt. Laut WWF gehe es in diesem Jahr nicht nur um Umwelt und Klima, die Lichter sollten nun auch für eine starke Demokratie ausgeschaltet werden. "Nach einem Jahr, in dem sich nicht nur das meteorologische Klima, sondern auch das politische Klima in Deutschland verändert hat, ist die 'Earth Hour' wichtiger denn je", heißt es auf der Website der WWF.

Unter anderem folgende Städte in Niedersachsen beteiligen sich an der "Earth Hour"

Braunschweig

Delmenhorst

Göttingen

Hildesheim

Hannover

Nienburg

Osnabrück

Osterode am Harz

Wolfsburg

Wunstorf

Wie die "Earth Hour" noch genutzt werden kann

Der WWF stellt außerdem weitere Möglichkeiten vor, wie sich Menschen an der "Earth Hour" beteiligen können. So könne laut WWF auch eine Stunde lang die Nachbarschaft sauber gemacht und von Müll befreit werden, oder nachhaltiger Wäsche gewaschen werden, also bei niedrigerer Temperatur. Oder man führt eine Stunde lang eine gute Diskussion, "denn auch ein guter Austausch gehört zur gelebten Demokratie dazu", heißt es von dem WWF.

"Earth Day" 2024 am 22. April

Jedes Jahr wird zudem am 24. April der "Earth Day" (deutsch: Tag der Erde) gefeiert. Dieser ist ein globaler Aktionstag, den Organisationen, Verbände und Medien nutzen, um auf die Themen Klima und Umwelt aufmerksam zu machen. In diesem Jahr steht der "Earth Day" unter dem Motto: "Wasser macht Leben möglich. Ohne Wasser läuft nichts! Alles klar?".