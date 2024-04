Vermisster Arian aus Bremervörde: Bisher größte Suchaktion gestartet Stand: 28.04.2024 11:19 Uhr Heute hat die größte Suchaktion seit dem Verschwinden von Arian aus Bremervörde (Landkreis Rotenburg) begonnen. Die Suche wird mit 1.200 Einsatzkräften fortgesetzt - an Land und zu Wasser. Auch zehn Drohnen sollen aufsteigen.

Mit einer koordinierten Menschenkette auf 1.500 Metern Länge soll laut Polizei möglichst systematisch jeder Winkel des Geländes abgesucht werden. Von der Ortschaft Kranenburg aus gehen die Einsatzkräfte in Richtung Süden bis nach Elm. "In diesem Bereich wurden in den letzten Tagen immer wieder Fußspuren gefunden, die von Arian stammen könnten", teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Die Kräfte der Kette seien mit GPS-Trackern ausgestattet, damit die Kette auf gleicher Höhe bleiben kann. Unmittelbar hinter der Kette sind kleine Suchtrupps, um schwer zu überwindende Orten wie dichtes Gestrüpp zu durchsuchen, ohne dass die Kette an dieser Stelle halten müsste.

1.200 Menschen suchen nach Arian

Auch eine Pferdestaffel ist demnach vor Ort, um aus erhöhter Sicht Gräben in Augenschein zu nehmen. Zehn Drohnen unterstützen den Einsatz offiziell. Mit rund 1.200 Einsatzkräften sollen mehr als je zuvor nach dem vermissten Sechsjährigen suchen. Die Logistik, alle Helfer von Feuerwehr, THW, Rettungskräften und der Bundeswehr an den Einsatzort zu bringen, sei enorm, so die Sprecherin. Aus der Nacht zu Sonntag hat es laut Polizei keine neuen Erkenntnisse gegeben.

"Leise Strategie" hat nicht zum Erfolg geführt

In der vergangenen Nacht hatten die Suchtrupps wie schon in der Nacht zuvor Lärm vermieden, in der Hoffnung, dass sich der Sechsjährige dann zu erkennen gibt. Vorher wurde unter anderem laute Musik abgespielt oder Feuerwerk abgebrannt, weil der autistische Junge dies möge. Am Samstag waren rund 400 Bundeswehrsoldaten sowie zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz, die eigentlich frei hatten. Sie hatten sich nach einem internen Aufruf der Polizei gemeldet und unterstützten die Suchmannschaften.

Landwirte sollen Felder nicht mähen

Am Samstagmittag waren die Landwirte der Gegend dringend gebeten worden, auf Mäharbeiten vorerst zu verzichten. Es sei nicht auszuschließen, dass der Sechsjährige auf einem der Felder rund um den Ortsteil Elm Zuflucht gesucht habe, teilten die Behörden mit. Deshalb solle von Mäharbeiten in einem Radius von 15 Kilometern rund um die Ortschaft abgesehen werden, hieß es in der amtlichen Gefahrenmitteilung weiter. Unterdessen suchten Einsatzkräfte auf und am Fluss Oste weiter nach Arian. Zum Einsatz kamen dabei erneut mehrere Sonarboote. Eine neue Spur sei aber nicht entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagnachmittag. Weitere Einsatzkräfte durchkämmten das Gebiet zwischen Elm und der Gemeinde Oldendorf.

Etwaiger Wolfsangriff unwahrscheinlich

Ein Polizeisprecher sagte am Samstag, es gebe keine Hinweise auf einen Kriminalfall. Einen etwaigen Wolfsangriff schloss er auch aus. Ein Wolfsberater des Landkreises Rotenburg hält das ebenfalls für unwahrscheinlich. Wolfgang Albrecht sagte, Gefahr bestehe nur in Sonderfällen, etwa wenn ein Wolf sich angegriffen fühle.

"Aufhören", das hört man im Bremervörder Ortsteil Elm immer wieder, das sei keine Option. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten die Rettungskräfte ihre Strategie geändert: Hatte man in den ersten vier Nächten mit großen Scheinwerfern, Feuerwerk und Musik versucht, den Sechsjährigen hervorzulocken, gab es nun eine leise Suche, um Arian nicht zu erschrecken. Rund 200 Soldatinnen und Soldaten suchten in kleinen Gruppen mit Nachtsichtgeräten in Elm und nordwestlich des Ortes nach dem vermissten Kind. Die Einsatzstrategie sei unter anderem mit einer Expertin für Autismus abgestimmt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend.

Kleingruppen durchsuchen den Ortsteil Elm

Am Freitag konzentrierte sich der Einsatz auf der Suche nach Arian erneut auf den Fluss Oste nordwestlich von Elm und den Ortsteil Elm selbst. Auch dabei wurde die Strategie angepasst: Die Einsatzkräfte bildeten kleine Gruppen statt Ketten, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch seien neue Suchkorridore eingerichtet worden. Entlang der Oste wurde der Fluss nach Norden Richtung Kranenburg abgesucht. Die Sorge, dass der Junge ins Wasser gefallen sein könnte, ist groß. Neben Kräften von Polizei, Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK) ist die Bundeswehr im Einsatz. Im Laufe des Nachmittags trafen 150 weitere Soldatinnen und Soldaten des Objektschutzregiments der Luftwaffe in Schortens (Landkreis Friesland) in Bremervörde ein, um zu unterstützen. Am Donnerstag waren bereits rund 250 Soldatinnen und -soldaten vom Heeres-Standort Seedorf (Landkreis Rotenburg) eingetroffen, um bei der Suche zu helfen.

Müllabfuhr abgesagt, Gullydeckel geöffnet

Zudem war die Müllabfuhr laut Feuerwehr am Freitag abgesagt worden, damit die Helferinnen und Helfer in den Tonnen nach dem Jungen suchen konnten. Außerdem waren Gullydeckel, Schuppen und Garagen geöffnet worden. Bei der Suche legten die Einsatzkräfte nach Informationen von NDR Niedersachsen auch einen Schwerpunkt auf die Kanalisation. Weil Arian autistisch ist, könne er sich laut Polizei nicht artikulieren und nicht auf Ansprache reagieren - also auch nicht darauf, wenn sein Name gerufen wird.

Lichtkegel, Feuerwerk und Kinderlieder sollten Arian anlocken

In der Nacht zu Freitag hatte die Polizei im Suchgebiet Scheinwerfer aufgestellt, die einen Lichtkegel in den Himmel projizierten, und bis in den Morgen Kinderlieder gespielt. Die Polizei hoffte so, einen Anreiz für den vermissten Jungen zu setzen. "Auf so etwas reagiert der Junge möglicherweise positiv", sagte ein Sprecher. In den Nächten zuvor brannten die Helfer unter anderem ein Feuerwerk ab, da der Junge dies angeblich möge, wie ein Polizeisprecher sagte. In einem Waldgebiet, das an das Wohnhaus der Familie des Jungen angrenzt, hängte die Feuerwehr auf Wunsch der Eltern Luftballons und Süßigkeiten auf. Im Wald positionierten die Rettungskräfte zudem Wildtierkameras: Bewegt sich der Junge vor einer von ihnen, löst die Kamera aus und informiert die Polizei.

Sechsjähriger ist ohne Jacke und Schuhe unterwegs

Dass die Lage ernst ist, betonen die Einsatzkräfte immer wieder: Laut Polizei hat der Junge sein Zuhause am Montagabend nur leicht bekleidet verlassen: mit einem ocker-gelben langärmligen Pullover, einer schwarzen Jogginghose - und ohne Schuhe. Das zeigten auch Bilder aus einer privaten Überwachungskamera im Umfeld.

"Sehr beeindruckend, wie motiviert die Einsatzkräfte hier vorgehen"

Polizei, Feuerwehr, Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) sind seit Montagabend im Großeinsatz - mit umfangreichem technischen Gerät. "Es ist sehr beeindruckend, wie motiviert die Einsatzkräfte hier vorgehen", sagte Stadtbrandmeister Schwarz dem NDR Niedersachsen. In Elm seien das Bürgerhaus, die Turnhalle und das Feuerwehrgerätehaus geöffnet worden. "Sämtliche Unterstützung, die wir den Einsatzkräften hier geben können, bekommen sie von uns", sagte Elms Ortsbürgermeister Erich Gajdzik (CDU) dem NDR Niedersachsen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04761) 7489-135 oder -144 zu melden.

