Drogen im Auto? Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei Stand: 29.03.2023 16:03 Uhr In Wallenhorst im Landkreis Osnabrück hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch nach einer Verfolgungsjagd zwei Männer festgenommen. In dem Auto fand sie mutmaßlich Drogen und einen Baseballschläger.

Die Beamten wollten das Auto der beiden 39 und 41 Jahre alten Männer in Bramsche kontrollieren. Daraufhin sei der 41-jährige Fahrer mit zeitweise mehr als 200 Kilometern pro Stunde in Richtung Wallenhorst geflüchtet und dort im Straßengraben gelandet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Polizei hat mit Hubschrauber nach Flüchtigen gesucht

Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten zu Fuß. Die Polizei hat bei der Suche einen Hubschrauber und einen Spürhund eingesetzt. Die beiden Männer wurden schließlich gefunden. In ihrem Wagen fand die Polizei mehrere Kilogramm einer weißen Substanz sowie einen Baseballschläger und Pfefferspray. Die weiße Substanz muss laut Polizei noch untersucht werden. Zudem stellten die Beamten fest, dass Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.03.2023 | 15:00 Uhr