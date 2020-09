Stand: 01.09.2020 11:04 Uhr

Corona: 74 neue Fälle in Niedersachsen

Insgesamt 16.837 Infektionen mit dem Coronavirus sind bis heute, 1. September (Stand 9 Uhr), in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 74 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt sind dem NLGA inzwischen 660 an Covid-19 Erkrankte als verstorben gemeldet worden. Gestern lag diese Zahl noch bei 661. Inzwischen aber hat ein Gesundheitsamt in Niedersachsen statistische Angaben aus der Vergangenheit korrigiert. Als genesen gelten laut NLGA 14.712 der bislang gemeldeten Fälle (87,4 Prozent aller Infektionen).

Corona: Zahlen, Fakten aus Niedersachsen

Mehrere Quellen und teils verzögerte Meldewege führen dazu, dass unterschiedliche Zahlen veröffentlicht sind. Einen weltweiten Überblick bietet die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Covid-19-Fälle in Deutschland sammelt dasRobert-Koch-Institut (RKI). NDR.de hat die Zahlen für Niedersachsen aufbereitet.

