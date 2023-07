Continental will Werk in Gifhorn bis Ende 2027 schließen Stand: 07.07.2023 11:09 Uhr Das Werk von Continental in Gifhorn soll bis Ende 2027 geschlossen werden. Das kündigte der Automobilzulieferer heute an. Der Standort schreibt trotz guter Auslastung seit Jahren rote Zahlen.

Schon im kommenden Jahr soll mit der schrittweisen Verlagerung der Produktion begonnen werden. In dem Werk sind derzeit rund 900 Menschen beschäftigt. Betroffen seien in einem ersten Schritt 450 der Mitarbeitenden am Standort, so Continaental. Als Grund nannte der Automobilzulieferer den stark gestiegenen Kostendruck und rückläufige Absatz-Märkte. Außerdem sei die Kostenstruktur vor Ort im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig. Der Standort schreibt früheren Angaben zufolge trotz guter Auslastung seit Jahren rote Zahlen. In dem Werk werden Bremssysteme gefertigt. Die Produkte werden auch in E-Autos von VW gebraucht.

Continental möchte möglichst viele Arbeitsplätze erhalten

Ziel sei, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, teilte Personalvorständin Ariane Reinhardt mit. "Es ist unsere feste Absicht, möglichst viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Arbeit in Arbeit zu bringen, also den nahtlosen Übergang in eine neue Beschäftigung innerhalb von Continental oder auf dem externen Arbeitsmarkt zu ermöglichen." Im Jahr 2015 hatte der Konzern mit der Gewerkschaft IG Metall vereinbart, den Standort bis Ende 2025 zu erhalten. Dem waren monatelange Verhandlungen darüber gefolgt, wie es ab dem Jahr 2026 mit dem Standort weitergeht.

