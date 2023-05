Stand: 10.05.2023 10:36 Uhr Continental: Operativer Gewinn fällt höher als erwartet aus

Continental hat im ersten Quartal mehr verdient als von Experten erwartet. Der Autozulieferer konnte einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 578 Millionen Euro einfahren, teilte der Konzern mit Sitz in Hannover am Mittwoch mit. Der Umsatz kletterte um elf Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Allerdings hatte der Reifenhersteller auch einen höheren Abfluss von Geld, als Experten prognostizierten. So sei der um Sondereffekte bereinigte sogenannte Barmittelabfluss (Free Cashflow) von 174 Millionen Euro im Vorjahr auf 949 Millionen Euro gestiegen. Im gesamten vergangenen Jahr konnte Continental nur einen Nettoertrag von 67 Millionen Euro einfahren - nach 1,4 Milliarden Euro im Jahr davor.

