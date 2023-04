Stand: 29.04.2023 10:25 Uhr Continental will mehr Frauen in Führungspositionen einsetzen

Continental will eigenen Angaben zufolge sein mittelfristiges Ziel für den Anteil weiblicher Führungskräfte im Konzern erhöhen. Demnach sollen bis 2030 weltweit 30 Prozent der Positionen auf den beiden obersten Leitungsebenen mit Frauen besetzt sein. Die bisherige interne Vorgabe von 25 Prozent bis zur Mitte dieses Jahrzehnts werde damit noch einmal leicht angehoben, heißt es aus dem DAX-Unternehmen in Hannover. Derzeit sind laut Conti knapp ein Fünftel der Top-Stellen an Managerinnen vergeben.

