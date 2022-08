Betreiber streicht im Kreis Rotenburg sechs Schulbus-Linien Stand: 24.08.2022 11:57 Uhr Am Donnerstag startet in Niedersachsen das neue Schuljahr. Für Schülerinnen und Schülern könnte der Schulweg vielerorts im Land zum Problem werden. Es fehlen Fahrerinnen und Fahrer für Schulbusse.

Am Mittwoch haben sich die Probleme im Nordosten des Landes verschärft. Im Landkreis Rotenburg fallen sechs Schulbus-Linien aus, wie der Betreiber Weser-Ems-Bus am Morgen mitteilte. Bisher nicht betroffen ist der Bereich Bremervörde.

DB Regio Bus Nord bringt Landkreise in Not

Außerdem sind unter anderem die Landkreise Osterholz und Verden von dem Fahrermangel betroffen. Dort ist die Bahntochter DB Regio Bus Nord für den Schultransport zuständig - und die hat zurzeit nicht genügend Personal. Derzeit werbe man Personal an. Das müsse allerdings erst ausgebildet werden, bevor es ans Steuer darf, sagte eine Bahnsprecherin dem NDR in Niedersachsen. Das heißt für den Landkreis Verden etwa, dass die Frequenz im Fahrplan verringert wird. Die Politik ist verärgert. Der Verdener Landrat Peter Bohlmann (SPD) will nun möglichst schnell aus dem Vertrag mit der DB Regio Bus für den Schülertransport aussteigen.

Verkehrsverbund Südniedersachsen ist zuversichtlich

Im Landkreis Hameln-Pyrmont gibt es ebenfalls Lücken. In Braunschweig fallen einzelne Schulbusfahrten aus, der reguläre Fahrplan soll nicht beeinträchtigt sein. Der Verkehrsverbund Südniedersachsen hingegen scheint mit seinem Personal den Bedarf bedienen zu können. Geschäftsführer Michael Frömming geht noch davon aus, dass ab Donnerstag alle Linien wie geplant fahren.

VDV-Chef Kloth: Ein nie dagewesener Krankenstand

Zu einem bestehenden Mangel an Personal komme ein nie dagewesener Krankenstand, sagte Holger Kloth, VDV-Geschäftsführer, am Dienstag dem NDR in Niedersachsen. Die Verkehrsbetriebe seien, wie viele andere Branchen, von einer Vielzahl an Corona-bedingten Ausfällen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, heißt es vonseiten des Verbandes der Verkehrsunternehmen in Niedersachsen und Bremen weiter.

