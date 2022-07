28 Frauen protestieren "oben ohne" in Bremer Freibad Stand: 17.07.2022 14:35 Uhr 28 Frauen haben am Samstagnachmittag in einem Bremer Freibad aus Protest ihre Oberkörper entkleidet. Sie wollten damit auf Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in Bädern aufmerksam machen.

Die Aktivistinnen kritisierten, dass Frauen anders als Männer in öffentlichen Schwimmbädern ihre Brust bedecken müssen, teilte die Polizei Bremen am Sonntag mit. Auf den Körpern und mitgeführten Schildern der Frauen standen Slogans wie "My Body gegen sexualisierte Gewalt" oder "Brüste desexualisieren".

Ermittlungen wegen einer nicht angemeldeten Versammlung

Trotz Aufforderung des Personals hätten die Frauen das Schwimmbad in Horn-Lehe nicht verlassen. Erst nach Gesprächen mit der Polizei seien sie der Forderung nachgekommen. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen einer nicht angemeldeten Versammlung.

In Göttingen wurden testweise die Baderegeln geändert

In mehreren Städten gibt es seit dem Frühjahr eine Debatte über das Oben-Ohne-Schwimmen für Frauen, nachdem Göttinger Schwimmbäder ihre Baderegeln geändert haben. Seit dem 1. Mai dürfen dort Frauen in städtischen Schwimmbädern am Wochenende mit freiem Oberkörper baden. Die Regelung gilt zunächst versuchsweise bis zum 31. August.

