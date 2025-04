Stand: 28.04.2025 09:16 Uhr Unfall im Kreidesee Hemmoor: 58-Jähriger beim Tauchen schwer verletzt

In Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ist ein 58-Jähriger bei einem Tauchunfall im Kreidesee schwer verletzt worden. Andere Taucher hatten den Mann am Samstag an der Wasseroberfläche bemerkt und ihn an Land gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Fehler beim Auftauchen aus. Der Kreidesee ist bis zu 60 Meter tief und bei Tauchern wegen der guten Sicht unter Wasser sehr beliebt. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Unfällen in dem See. Im Jahr 2023 verstarb eine 30 Jahre alte Frau während eines Tauchkurses, weil sie zu schnell aufgetaucht war.

Weitere Informationen Unterwasser-Briefkasten im Kreidesee in Hemmoor wird viel genutzt Der Briefkasten wurde vor einem Jahr im Kreidesee in Hemmoor installiert. Allein im Juni wurden dort 265 Karten eingeworfen. mehr

