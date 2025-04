Stand: 28.04.2025 08:07 Uhr Keine Mülltonnen mehr an Rastplätzen von Bundesstraßen

Auf allen Rastplätzen an Bundesstraßen in den Landkreisen Osnabrück und Vechta werden zum 1. Mai die Mülltonnen entfernt. Das hat die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt. Die Mülltonnen seien oft übervoll, da Menschen dort illegal ihren Hausmüll, Sperrmüll oder sogar Altreifen entsorgten, sagte Behördensprecherin Christine Wehlage. Ihren Angaben nach kostet die Entsorgung dieses Mülls jedes Jahr knapp 150.000 Euro. Die Verkehrsbehörde hat daher 2023 auf einigen Rastplätzen alle Mülltonnen abgebaut und Schilder mit dem Hinweis "Abfallfreier Parkplatz" aufgestellt. Dieser Test sei erfolgreich verlaufen, die Parkplätze "nach einigen Monaten der Umgewöhnung nahezu müllfrei", so die Behörde. Die Rastplätze werden auch weiter wöchentlich kontrolliert und alle zwei Wochen von einem externen Dienstleister gepflegt.

