Stand: 28.04.2025 08:45 Uhr Unfall auf A31: Auto fährt auf Lkw auf - ein Schwerverletzter

Auf der A31 bei Geeste (Landkreis Emsland) ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer auf einen Lkw aufgefahren. Der 26 Jahre alte Autofahrer wurde dabei im Wagen eingeklemmt und musste befreit werden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik. Der 49-jährige Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Fahrbahn der A31 in Richtung Süden war kurz nach dem Unfall um 5.15 Uhr zunächst voll gesperrt. Inzwischen ist laut Polizei mindestens eine Spur wieder frei. Der Lkw sowie Trümmerteile müssen jetzt den Angaben zufolge geborgen werden. Wie lange das dauert dauert, sei unklar, so die Sprecherin. Den entstandenen Schaden schätzt sie auf rund 30.000 Euro. Die Ursache für den Unfall werde nun ermittelt.

