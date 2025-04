Stand: 28.04.2025 10:03 Uhr Bad Essen: Zwei Kinder bei Verpuffung an Motorrad verletzt

In Bad Essen (Landkreis Osnabrück) sind am Sonntag zwei Kinder bei einer Verpuffung verletzt worden. Die Jungen im Alter von zehn und zwölf Jahren hatten am Nachmittag im Garten eines Einfamilienhauses gespielt, wie die Polizei mitteilte. In einem Schuppen wollten sie in den Tank eines nicht mehr fahrbereiten Motorrads schauen und steckten dafür ein Streichholz an. Dadurch wurden laut Polizei in dem Tank Gase entzündet und es kam zu der Verpuffung. Ein offenes Feuer wurde nicht ausgelöst, hieß es. Der Zehnjährige wurde schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der zwölfjährige Junge erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.

