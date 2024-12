Stand: 23.12.2024 09:31 Uhr Wismar: Weihnachtsmarkt endet mit Glühweintassen-Rekord

Nach vier Wochen hat der Weihnachtsmarkt am letzten Wochenende vor Heiligabend seine Pforten geschlossen. Wie in jedem Jahr, gab es dort Glühweintassen mit aktuellem Motiv für das Jahr 2024. Und da keine Besucher gezählt werden, wird Erfolg auf dem Wismarer Marktplatz in Glühweintassenzahlen gemessen. Etwa 7.250 Tassen sind verkauft worden und wurden von den Besuchern als Souvenier mitgenommen. Der Rekord aus dem vergangenen Jahr mit 6.000 Tassen wurde damit überboten. Laut Dörte Schmidt, der Mit-Gesellschafterin des Weihnachtsmarktes, sind trotz Regen besonders an den Wochenenden viele Besucher gekommen. Alle Schausteller hätten zurückgemeldet, im kommenden Jahr wiederzukommen.

Auch am letzten Wochenende gut besucht

An den letzten beiden Markttagen, nach dem Anschlag auf dem Magedeburger Weihnachtsmarkt, ist die Polizei häufiger Streife gelaufen. Auch an diesem Wochenende seien sehr viele Besucher gekommen, so Dörte Schmidt. Schon am Abend begann der Abbau. Der große Weihnachtsbaum bleibt bis Anfang Januar stehen. Am Wismarer Alten Hafen gibt es noch einen kleineren Weihnachtsmarkt, der noch bis zum 5. Januar geöffnet bleibt.

