Stand: 15.11.2024 12:33 Uhr Wismar: Weihnachtsbaum auf Marktplatz aufgestellt

Auf dem Wismarer Marktplatz steht seit dem 15. November den diesjährigen Weihnachtsbaum. Die Nordmanntanne ist eine private Spende. Nach 25 Jahren wurde der Baum zu groß für den Garten hinter einem Privat-Haus in Wismar. Er wurde dort von der Wismarer Berufsfeuerwehr abgenommen und mit Hilfe einer Baumaschinenverleih-Firma zum Markt transportiert. Eingelassen in den Boden ist der Weihnachtsbaum nun noch etwa 12 Meter hoch.

Aufbau des Weihnachtsmarktes hat begonnen

Geschmückt wird er in den nächsten Tagen von den Betreibern des Weihnachtsmarktes. Dessen Aufbau hat auch schon begonnen. Ab dem 25. November ist der Weihnachtsmarkt offen. Offiziell wird er am am 30.11. eröffnet. Dafür wird extra der Weihnachtsmann mit der Poeler Kogge anreisen. Ein weiterer privat gespendeter Baum wurde auch in der Sankt-Georgen-Kircheaufgestellt.

Weitere Informationen Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern 2024 Bald öffnen in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Weihnachtsmärkte. Das Angebot zwischen Ostsee und Seenplatte ist vielfältig. mehr 7.500 Glühweintassen für Wismarer Weihnachtsmarkt Im vergangenen Jahr sind bereits 6.000 Tassen verkauft worden. Dieses Jahr ist der Weihnachtsmarkt ein Wochenende länger geöffnet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.11.2024 | 15:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg