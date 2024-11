Stand: 30.11.2024 15:37 Uhr Wismarer Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet

Obwohl er schon seit Anfang der Woche in Betrieb war, fand die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes erst am Samstagnachmittag statt. Er wird an allen vier Adventswochenenden geöffnet sein. Laut Dörte Schmidt, der Betreiberin des Wismarer Weihnachtsmarktes, war der Besucherandrang in der ersten Woche wetterbedingt noch unterschiedlich hoch. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gibt es aktuell nicht.

Weihnachtsmann per Poeler Kogge angereist

Traditionell eröffnete der Weihnachtsmann den Wismarer Weihnachtsmarkt. Er wurde von hunderten Kindern und Schaulustigen am Alten Hafen von der Poeler Kogge abgeholt. Per Kutsche ging es dann in einem großen Zug durch die Altstadt bis zum Rathaus. Der Weihnachtsmann wird auf dem Weihnachtsmarkt mehrmals in der Woche während einer Sprechstunde für Kinder zur Verfügung stehen.

