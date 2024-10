Stand: 28.10.2024 06:34 Uhr 7.500 Glühweintassen für Wismarer Weihnachtsmarkt

In rund vier Wochen startet der Wismarer Weihnachtsmarkt. Weil das vierte Adventswochenende günstig liegt, hat er in diesem Jahr ein Wochenende länger geöffnet. Ein Schaustellerbetrieb aus Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) betreibt in den Weihnachtsmarkt. Dessen neuer Vertrag mit der Stadt Wismar gilt für die kommenden fünf Jahre. Im vergangenen Jahr sind auf dem Markt mehr als 6.000 Glühwein-Tassen verkauft worden. Für diese Saison seien zusätzliche 1.500 Tassen geordert, so Dörte Schmidt, Mit-Geschäftsführerin des Weihnachtsmarktes. Darüber hinaus wurden etwa 500 Tannenbäume bestellt, um den Markt weihnachtlich zu schmücken. Die Hauptattraktion ist wieder ein Riesenrad. Die weiteren Stände und Karussells sind laut Schmidt größtenteils identisch zum Vorjahr. Auch die Preise sollen gleich bleiben. Offiziell wird der Wismarer Weihnachtsmarkt am 30. November vom Weihnachtsmann eröffnet. Er wird dafür mit dem Traditionsschiff Poeler Kogge anreisen. Am Hafen von Wismar wird es noch einen weiteren, kleineren Weihnachtsmarkt geben. Dessen Veranstalter hat allerdings ein anderes Konzept. Unter anderem wird es dort keine Fahrgeschäfte geben.

