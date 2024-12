Stand: 21.12.2024 12:44 Uhr Kreuzfahrt in Wismar: 500 Passagiere weniger als im Vorjahr

4.500 Kreuzfahrtpassagiere sind in diesem Jahr nach Wismar gekommen. Auf neun Schiffen verteilt sind das etwa 500 weniger als im Jahr davor. Allerdings waren es da nur sechs Kreuzliner. Eigentlich sollte in der vergangenen Woche die "MS Amadea" als zehntes Schiff Wismar anlaufen. Weil das Wetter für die enge und flache Zufahrt nach Wismar ungünstig war, wurde der Besuch kurzfristig vom Schiffs-Makler abgesagt. Ansonsten wäre der Vorjahreswert der Anzahl der Passagiere wohl wieder erreicht worden, so ein Sprecher der Hansestadt. Mit den neun Schiffen, die seit Mai am Kreuzfahrtanleger festgemacht haben, hat die Stadt etwa 100.000 Euro eingenommen. Die erzielt sie zum Beispiel durch Hafen- und Liegeentgelt. Allerdings gibt es keine genauen Angaben über die Kosten.

Kreuzfahrtanläufe nun durch Stadt verwaltet

12 Jahre lang hat das "Columbus Cruise Center Wismar" Kreuzfahrtanläufe verwaltet. Die GmbH aus Bremerhaven stellt aber nun ihren Geschäftsbetrieb aus organisatorischen Gründen ein. Ab dem neuen Jahr übernimmt die Stadtverwaltung zusammen mit dem Seehafen selbst die Organisation. Für das kommende Jahr sind zehn Anläufe geplant. Unter anderem sollen im Juni die "Star Pride" und die "Hamburg" als Erstanläufe in Wismar festmachen.

