Wismar: Kreuzfahrtsaison 2024 gestartet

Mit der Ankunft des Luxus-Kreuzfahrtschiffes "Hanseatic Inspiration" am Sonntag hat die Kreuzfahrtsaison in Wismar begonnen. Es war der erste von momentan zehn geplanten Schiffsanläufen in diesem Jahr. Seit 2020 läuft die "Hanseatic Inspiration" die Hansestadt immer wieder an. Nach einem fünfstündigen Aufenthalt in der Hansestadt ging es am Abend weiter nach Cuxhafen. In der vergangenen Saison kamen insgesamt sechs Kreuzfahrtschiffe nach Wismar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Tourismus