Stand: 26.11.2024 16:57 Uhr Kreuzfahrt in Wismar: Seehafen soll Organisation übernehmen

Die "Columbus Cruise Center Wismar GmbH" stellt zum Ende des Jahres ihren Geschäftsbetrieb ein. Seit dem Jahr 2012 hatte die Gesellschaft sich im Auftrag der Hansestadt Wismar um die Kreuzfahrt-Anläufe gekümmert. Ihre Hauptaufgabe war die Vermarktung des Wismarer Hafens und die Abfertigung der Schiffe. Auf Messen und durch Beziehungen hat sie dafür gesorgt, dass Kreuzliner in Wismar Stopp machen. So kamen nach den schwierigen Corona-Jahren 2022 erstmals wieder elf Kreuzfahrtschiffe in den Wismarer Hafen.

Kein Auftrag mehr in Bremerhaven

Genauso hat sich eine Schwester-GmbH auch um Kreuzfahrtschiffe in Bremerhaven gekümmert. Die hat aber ihren Vermarktungsauftrag abgegeben und löst sich zum Ende des Jahres auf. Dort sind zwölf Mitarbeiter betroffen. Die hatten sich auch um den Wismarer Standort gekümmert. Die Anteile und Aufgaben der Wismarer Gesellschaft sollen jetzt an den Seehafen Wismar übergehen, sofern die Bürgerschaft am Donnerstag dem zustimmt. In diesem Jahr sind laut Wismarer Hafenamt noch zwei Kreuzfahrtschiffanläufe geplant. Die MS Amadea soll am 11. und 18. Dezember in Wismar tagsüber Halt machen. Für das kommende Jahr stehen laut Veit R. Hürdler, dem Geschäftsführer des Columbus Cruise Center Wismar, zehn Schiffe auf dem Ankunftsplan. Für das Jahr darauf sollen es noch einmal zehn sein.

