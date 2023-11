Stand: 13.11.2023 16:40 Uhr Wismar: Kreuzfahrtsaison beendet

Die Kreuzfahrtsaison in Wismar ist vorzeitig beendet. Grund dafür ist die überraschende Absage des geplanten Schiffanlaufes der "Amera". Nachdem das 200 Meter große Schiff im Sommer wegen einer Schlechtwetterlage nicht einlaufen konnte, ist nun ein längerer Werftaufenthalt der Grund für die Absage. Vor einigen Jahren liefen noch 14 Schiffe pro Jahr die Hansestadt an - in dieser Saison waren es weniger als die Hälfte. Für das kommende Jahr rechnet das Columbus Cruise Center, das die Anläufe im Auftrag der Stadt Wismar verwaltet, mit 10 Kreuzfahrtschiffen und geschätzten 5.000 Passagieren.

