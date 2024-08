Stand: 08.08.2024 09:54 Uhr Wismar: Drei Kreuzfahrtanläufe in fünf Tagen

In Wismar laufen von Donnerstag bis Montag drei Kreuzfahrtschiffe ein. Heute wird um 17 Uhr die aus der Serie "Das Traumschiff" bekannte MS Deutschland erwartet. Bis zu 550 Passagiere haben auf dem Schiff Platz. Die MS Deutschland kommt heute aus Travemünde und fährt nach dem Wismarbesuch weiter nach Dänemark und Norwegen. Am Sonnabend läuft die MS Star Legend in Wismar ein und am Montag die MS Spirit of Discovery.

