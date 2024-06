Stand: 27.06.2024 07:01 Uhr Zensus: Mieten in Westmecklenburg auf niedrigem Niveau



Laut aktuellem Zensus-Ergebnis zahlen die Einwohner in Lüdersdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg die höchsten Kalt-Mieten im Westen des Landes. 7 Euro 20 verlangen Vermieter hier im Schnitt pro Quadratmeter. Ganze drei Euro weniger sind es laut Erhebung in Sternberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Landesweit sind nur drei andere Gemeinden günstiger. In Schwerin wurde eine Durchschnittsmiete von 6 Euro 10 ermittelt. Damit liegt die Landeshauptstadt laut Zensus knapp vor Wismar mit glatt sechs Euro. Die ermittelten Zahlen des Zensus sind Grundlage für politische Entscheidungen, unter anderem für die Zuweisung von finanziellen Mitteln. Vor zwei Jahren wurden für den aktuellen Zensus Haushalte im Land befragt.

